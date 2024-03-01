О чем сериал "Женское дело"?

"Женское дело" - детективный сериал, рассказывающий историю двух подруг, сотрудниц отдела по расследованию резонансных преступлений Следственного комитета. Ирина Макарова, авторитарная и яркая личность, и Дина Волошина, тихая и молодая героиня, расследуют дело об убийствах женщин с особым жестоким характером. Ритуальные убийства совершаются в разных частях города, и следователям предстоит поймать маньяка-психопата.
Ирина и Дина, несмотря на свои различия, должны объединить усилия, чтобы раскрывать кровавые преступления и выйти на след убийцы. Сериал обещает интригующий сюжет и непредсказуемые повороты, а также динамичное взаимодействие между главными героинями, которые, несмотря на различия в характерах, объединяют свои силы для достижения общей цели.
Авторизация по e-mail