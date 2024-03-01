Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Женское дело"?

О чем сериал "Женское дело"?

Олег Скрынько 1 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Женское дело" - детективный сериал, рассказывающий историю двух подруг, сотрудниц отдела по расследованию резонансных преступлений Следственного комитета. Ирина Макарова, авторитарная и яркая личность, и Дина Волошина, тихая и молодая героиня, расследуют дело об убийствах женщин с особым жестоким характером. Ритуальные убийства совершаются в разных частях города, и следователям предстоит поймать маньяка-психопата.

Ирина и Дина, несмотря на свои различия, должны объединить усилия, чтобы раскрывать кровавые преступления и выйти на след убийцы. Сериал обещает интригующий сюжет и непредсказуемые повороты, а также динамичное взаимодействие между главными героинями, которые, несмотря на различия в характерах, объединяют свои силы для достижения общей цели.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Женское дело
Женское дело криминал, детектив
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше