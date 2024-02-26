О чем сериал "Всё смешалось в доме Авдеевых"?

Наш ответ:

Режиссер Станислав Мареев создал четырехсерийный фильм "Всё смешалось в доме Авдеевых" в жанре мелодрамы. Главные роли в сериале исполнили Людмила Свитова (Катя) и Александр Дуда (Фёдор).



Данный мини-сериал был выпущен на телеканале "Домашний" в рамках проекта "Сквозь слезы к счастью", где все истории имели счастливый финал.



Главная героиня сериала, Екатерина, давно замужем за Артемом и воспитывает сына Евгения. Изначально их семья казалась сильной и счастливой, но вскоре выяснилось, что муж был неверен Кате, что узнал их сын Женя. Столкнувшись с этим, Женя решает уйти из института и уехать из города. В это же время мать оказывается в центре скандала, так как не может оставаться молча. Ее сестру начинают шантажировать из-за суррогатного материнства. В сложной ситуации Кате помогает сотрудник правоохранительных органов, Фёдор, который испытывает к ней чувства.