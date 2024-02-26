О чем сериал "Сжечь все и начать заново"?

Наш ответ:

Четырехсерийный фильм "Сжечь всё и начать заново" в жанре мелодрамы был поставлен режиссером Татьяной Киселевой. В главных ролях выступили актёры: Анастасия Безбородова (Ольга) и Виталий Ходин (Игорь).



История фильма рассказывает о прошлом Ольги и Константина, которые два десятилетия назад имели страстные отношения, прерванные беременностью. Константин не смог справиться с отцовством и бросил Ольгу, начав отношения со сводной сестрой девушки, Алисой. Однако позже он понял свою ошибку и решил вернуться, но Алиса не смогла простить его предательство. Ольга, испытывая вину перед сестрой, уехала из родного города, чтобы начать новую жизнь, воспитывая маленькую дочь Катю.



Спустя годы Ольга успешно работает педиатром и встречается с начальником. Когда она узнает о его измене, решает вернуться в родной город, чтобы дочь познакомилась с отцом. Этот визит приведет к множеству событий, включая те, которые станут тяжелым испытанием для всех героев.