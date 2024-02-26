Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Сжечь все и начать заново"?

О чем сериал "Сжечь все и начать заново"?

Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Четырехсерийный фильм "Сжечь всё и начать заново" в жанре мелодрамы был поставлен режиссером Татьяной Киселевой. В главных ролях выступили актёры: Анастасия Безбородова (Ольга) и Виталий Ходин (Игорь).

История фильма рассказывает о прошлом Ольги и Константина, которые два десятилетия назад имели страстные отношения, прерванные беременностью. Константин не смог справиться с отцовством и бросил Ольгу, начав отношения со сводной сестрой девушки, Алисой. Однако позже он понял свою ошибку и решил вернуться, но Алиса не смогла простить его предательство. Ольга, испытывая вину перед сестрой, уехала из родного города, чтобы начать новую жизнь, воспитывая маленькую дочь Катю.

Спустя годы Ольга успешно работает педиатром и встречается с начальником. Когда она узнает о его измене, решает вернуться в родной город, чтобы дочь познакомилась с отцом. Этот визит приведет к множеству событий, включая те, которые станут тяжелым испытанием для всех героев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сжечь все и начать заново
Сжечь все и начать заново мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше