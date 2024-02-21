О чем сериал "Ранняя пташка"?

Меню
21 февраля 2024
"Ранняя пташка" - это турецкий телесериал, где главные роли исполняют Демет Оздемир и Джан Яман.

Санем Айдын, молодая мечтательница из скромного района Стамбула, под давлением своей семьи о поиске постоянной работы, принимает предложение о работе в рекламном агентстве, где её старшая сестра Лейла уже работала. Владелец агентства, Азиз Дивит, вынужден уйти на пенсию, поэтому передает управление агентством своему старшему сыну Джану - известному фотографу, а младший сын, Эмре, отвечает за финансы. Появление Санем в жизни братьев изменяет её навсегда.

Между главными героями возникает наивная и искренняя любовь, но их отношения сталкиваются с различными преградами. Кроме любовной линии, сериал затрагивает семейные отношения, связь между родителями и детьми, а также тему неразделенной любви. Зрители видят искренность чувств между Джаном и Демет, поскольку они встречались на самом деле. Этот сериал, помимо истории любви, представляет собой обширное полотно семейных и личных взаимоотношений.

Ранняя пташка
Ранняя пташка комедия, мелодрама
2018, Турция
7.0
