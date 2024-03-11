О чем сериал "Поворот судьбы"?

Наш ответ:

"Поворот судьбы" - это сериал, который рассказывает о жизни успешной риелтора Сони. Софья привлекательна, уверена в себе и увлечена своим карьерным ростом, а также романом со своим боссом, который сделал ей предложение.



Однако на приеме у психотерапевта она осознает, что не очень счастлива, и начинает вспоминать свою первую любовь, Костю. Соня отказалась от него, чтобы уехать в большой город и строить карьеру. В результате серии событий она попадает в аварию и оказывается в коме.



Во время комы Софья проживает альтернативную жизнь, где она просыпается в постели с Костей и воспитывает их двоих детей. Этот опыт переворачивает ее представления о счастье и жизни. По пробуждении Соня решает разыскать Константина и отправляется в свой родной город, где узнает, что он воспитывает двоих детей в статусе отца-одиночки.



Софья ошеломлена и потрясена тем, как сильно похожи дети Константина на тех, кого она видела в своем "сне". По счастливому стечению обстоятельств Косте требуется няня, и Соня решает остаться и помочь ему в воспитании детей, возвращаясь в его жизнь спустя 12 лет после расставания.