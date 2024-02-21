О чем сериал "Порус"?

Наш ответ:

"Порус" - это исторический драматический телесериал, основанный на событиях битвы при Гидаспе, рассказывающий историю жизни индийского воина и правителя Поруса, короля королевства Пауравов, а также о взаимоотношениях с Александром Македонским, королем Македонии. Проект был задуман и создан Сиддхартом Кумаром Тевари из Swastik Productions. Это стал самым дорогостоящим телешоу на индийском телевидении с огромным бюджетом примерно в 500 крор рупий, что равно примерно 63 миллионам долларов США.



История разворачивается вокруг индийских королевств Пауравов и Такшашилы, которые решают прекратить вражду политическим браком. Бамни из Пауравов и Анусуя из Такшашилы вступают в брак, надеясь объединить Индию. Однако интриги и предательства подоспевают со стороны персидского торговца Дария и других, приводя к бегству беременной Анусуи и рождению её сына, Поруса. Порус выживает благодаря главнокомандующему Рипудаману и растет в королевстве Дасью. События закручиваются, вовлекая политические интриги, семейные драмы и конфликты, которые в конечном итоге приводят к развязке, в которой Порус становится королем Пауравов. В это время в Македонии королева Олимпиада провозглашает своего сына Александра, усмотрев его как сына Зевса, и вскоре начинается драматическое повествование их вековой истории, включая завоевательные путешествия Александра и его конфликты внутристранные.



Александр Македонский прибывает в Индию, где ведется кровопролитная война с Порусом, приводящая к истинной битве при Гидаспе. Обе стороны страдают от потерь, герои меняют свои взгляды и ценности, и в итоге, Александр признает Поруса как правого наследника и завоеваниями, и завершает свою кампанию, демонстрируя истинный дух великих правителей.