О чем сериал "Порочная связь"?

4-серийная мелодрама "Порочная связь" вышла на экраны телеканала "Домашний" в феврале 2024 года под руководством режиссера Дмитрия Пантелеева и продюсеров Марины Хрипуновой, Ирины Босовой и Ольги Манеевой. Сюжет фильма описывает сложный выбор и драму в личной жизни главной героини.



Когда в отношениях Людмилы (сыгранной Ксенией Роменковой) и ее мужа Вячеслава (Владислав Резник) возникают проблемы, она случайно встречает Романа (Антон Даниленко) - коллегу, который становится новым претендентом на роль ее спутника жизни. Их короткий роман быстро перерастает во что-то большее. Людмила сталкивается с непростым выбором: спокойная и стабильная, но скучная жизнь с мужем против порочной влечения.



Ситуация усложняется, когда Роман начинает проявлять интерес не только к Люде, но и к ее семье. Он знакомится с дочкой Людмилы и устанавливает дружеские связи с ее мужем. Женщина подозревает, что Роман играет двойную игру, стремясь занять ее место. Однако Людмила не может сама завершить эту связь, так как Роман имеет свои планы. Зрители следят за развитием сюжета, желая узнать, какие испытания ждут персонажей в финале сериала "Порочная связь".