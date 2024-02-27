О чем сериал "Паучий источник"?

Режиссер Юрий Попович снял четырехсерийный фильм "Паучий источник" в жанре мелодрамы. Главные роли в сериале исполнили Любовь Виролайнен мл. (Кира) и Михаил Карпенко (Андрей Лопатин).
Героиня Кира - известная журналистка, которая начинает расследование по пропаже своей сестры. Она работает вместе с мужем Насти, предпринимателем Андреем Лопатиным. Оказывается, что сестра уехала на остров к целебному источнику, так как хотела ребенка. В процессе поисков Кира и Андрей влюбляются, но Андрея арестовывают по подозрению в убийстве его первой жены. Чтобы выяснить правду, Кире приходится действовать самостоятельно.
Компания "Экшн Арт Групп" по заказу телеканала "Домашний" создала эту мелодраму в рамках цикла под названием "Сквозь слезы к счастью".
