Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Паучий источник"?

О чем сериал "Паучий источник"?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Режиссер Юрий Попович снял четырехсерийный фильм "Паучий источник" в жанре мелодрамы. Главные роли в сериале исполнили Любовь Виролайнен мл. (Кира) и Михаил Карпенко (Андрей Лопатин).

Героиня Кира - известная журналистка, которая начинает расследование по пропаже своей сестры. Она работает вместе с мужем Насти, предпринимателем Андреем Лопатиным. Оказывается, что сестра уехала на остров к целебному источнику, так как хотела ребенка. В процессе поисков Кира и Андрей влюбляются, но Андрея арестовывают по подозрению в убийстве его первой жены. Чтобы выяснить правду, Кире приходится действовать самостоятельно.

Компания "Экшн Арт Групп" по заказу телеканала "Домашний" создала эту мелодраму в рамках цикла под названием "Сквозь слезы к счастью".

Паучий источник
Паучий источник мелодрама
2024, Россия
0.0
