О чем сериал "Охота за убийцей"?

«Охота за убийцей» — драматический сериал стриминга AppleTV+, во многом основанный на реальных событиях.



Авраам Линкольн — один из ключевых политиков в американской истории. В мировую историю 16-й президент США вошел как человек, отменивший рабство на территории всего государства. Вскоре после окончания Гражданской войны, когда страна вернулась к мирной жизни, некто застрелил Линкольна прямо в театре. Выясняется, что убийство – дело рук южанина Джона Уилкса Бута. Приближенные покойного вступают в схватку за спасение и защиту идеалов, которые стали основой планов Линкольна по преобразованию Америки. Между тем военный министр Эдвин Стэнтон идет по следу убийцы. И он не остановится ни перед чем, пока злоумышленник не поплатится за свое преступление.