О чем сериал "Одна любовь на двоих"?

Наш ответ:

Сериал "Одна любовь на двоих" рассказывает историю Леры, которая выросла в детдоме и в настоящее время воспитывает свою дочь в одиночку. Её партнёр, также отец её ребёнка, бросил её, её заработок крайне невелик, и ей не хватает близких людей, которые могли бы поддержать и помочь ей в трудные моменты. Напряженные отношения и трудное прошлое Леры сталкивают её с органами опеки, представленными начальницей районного отдела пятидесятилетней Антониной Сидоровой.



Антонина, надеясь на продвижение по службе, решает помочь Лере в улучшении её жизни и начинает активно взаимодействовать с ней. Случайно Лера знакомится с сыном Антонины, Геной. Между молодыми людьми возникает взаимная привязанность, и они решают вступить в брак. Антонина категорически против этих отношений и предпринимает попытки разлучить молодую пару. Попытка сохранить свою любовь приводит к трагедии. Используя своё влияние, Антонина затевает настоящий кошмар для Леры: ей ограничивают родительские права, а дочь отправляют жить в приемную семью. Отчаявшись, Лера похищает свою дочь и бежит. Её поддерживает Гена, который решает сделать все возможное, чтобы примирить мать и любимую женщину.