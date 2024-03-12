О чем сериал «Невеста. Экстра любовь»?

Наш ответ:

«Невеста. Экстра любовь» — это увлекательное мистическо-романтическое реалити-шоу от канала ТНТ, где звезда программы «Битва Экстрасенсов», Константин Гецати, отправится на поиски своей истинной любви.



Главный герой программы представлен как одинокий человек, так как его умение проникать в души людей и раскрывать их тайны препятствует ему в построении личных отношений. Гецати привлекает внимание женской аудитории своей сдержанностью и справедливостью. Теперь за внимание высокого, обаятельного и благородного экстрасенса развернется настоящая борьба. Но победит только одна из участниц. Кому в конечном счете улыбнется удача зрители узнают в финале программы.