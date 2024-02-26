О чем сериал "Молодые монархи"?

Наш ответ:

"Молодые монархи" - шведский драматический сериал, рассказывающий историю юного принца вымышленной королевской семьи Швеции, который переходит из обычной средней школы в престижный интернат Хиллерска.



Производством сериала занималась шведская компания Nexiko. Первый сезон из 6 серий был выпущен на Netflix 1 июля 2021 года. Сериал получил продление на второй сезон 22 сентября 2021 года. Затем в декабре 2022 года было объявлено о продлении на третий и финальный сезон.



История следует за Вильгельмом, молодым членом шведской королевской семьи, попавшим в школу-интернат, где ему предстоит встретить новых ровесников. Принцу необходимо соблюдать правила и охранять репутацию семьи. В школе он встречает Августа — своего троюродного брата, который помогает ему адаптироваться к новой среде. Вильгельм также обнаруживает свои чувства к однокласснику Симону, что ставит его перед новыми вызовами и жизненными решениями, учитывая его будущее во главе престола.