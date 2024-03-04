О чем сериал "Мечта на троих"?

Меню
Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Мечта на троих" - российская четырехсерийная мелодрама, режиссированная Владиславом Николаевым и выпущенная на телеканале "Домашний". Сюжет фильма рассказывает о Вере, которая в течение двух лет борется с тяжелой болезнью и мечтает стать мамой. Ее муж, Дмитрий, не выдерживает трудностей и уходит. Вера узнает о ремиссии и решает начать новую главу своей жизни, но сталкивается с тем, что ее биоматериалы пропали из лаборатории. Она подозревает, что Дмитрий использовал их для продолжения рода.

Подружившись с Катей Вера и узнает, что ее интуиция не подвела - оказывается, что она является матерью маленькой девочки по имени Аня, которую воспитывает ее бывший муж с новой женой.

Мечта на троих
Мечта на троих мелодрама
2024, Россия
0.0
