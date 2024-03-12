Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал «Королева слез»?

О чем сериал «Королева слез»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Королева слез» — это новая южнокорейская мелодрама 2024 года режиссера Кима Хи-вона («Винченцо») и сценариста Чана Ен-у («Милый дом»). Дорама подчеркивает, что любовь преодолевает все преграды, даже различия в социальном статусе, которые иногда кажутся непреодолимыми.

Пэк Хен-у занимает пост директора в одной из крупнейших компаний несмотря на то, что родился и вырос в бедной деревенской семье. Его возлюбленная, Хон Хэ-ин, известная как «Высокомерная королева», приходится дочерью владельцу этой компании и представительницей высшего общества. Для молодых людей предстоит серьезная борьба за свое будущее и принятие себя такими, какие они есть.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ким Хи-вон
Kim Hee-won

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Королева слез
Королева слез драма, комедия, мелодрама
2024, Южная Корея
0.0
Винченцо
Винченцо драма, комедия, криминал
2021, Южная Корея
0.0
Милый дом
Милый дом ужасы, фантастика, триллер
2020, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше