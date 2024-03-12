О чем сериал «Королева слез»?

«Королева слез» — это новая южнокорейская мелодрама 2024 года режиссера Кима Хи-вона («Винченцо») и сценариста Чана Ен-у («Милый дом»). Дорама подчеркивает, что любовь преодолевает все преграды, даже различия в социальном статусе, которые иногда кажутся непреодолимыми.
Пэк Хен-у занимает пост директора в одной из крупнейших компаний несмотря на то, что родился и вырос в бедной деревенской семье. Его возлюбленная, Хон Хэ-ин, известная как «Высокомерная королева», приходится дочерью владельцу этой компании и представительницей высшего общества. Для молодых людей предстоит серьезная борьба за свое будущее и принятие себя такими, какие они есть.
