О чем сериал «Королек — птичка певчая»?

Наш ответ:

«Королек — птичка певчая» — роман турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина, написанный в 1922 году. Существует три одноименные экранизации этого произведения, две из которых являются многосерийными. Так, 1986 году появился мини-сериал из трех эпизодов, тогда как в 2013-2014 годах выходил сериал, состоящий из 30 эпизодов.



«Королек — птичка певчая» представляет собой сагу о любви. В центре сюжета — девушка Фериде, которая в детстве получила прозвище Королек. Она влюбляется в своего кузена Кямрана, но изначально не признается в своих чувствах даже себе. Однако Кямран все же узнает об этом и немедленно делает Фериде предложение, поскольку тоже давно тайно в нее влюблен. Девушка соглашается на брак, но прежде влюбленным приходится разлучиться, поскольку Кямран уезжает работать в Европу, а Фериде нужно закончить обучение. Незадолго до свадьбы Фериде получает весть о том, что у Кямрана во время его командировки случился роман с другой женщиной. Тогда оскорбленная Фериде уезжает в глухую провинцию, где устраивается работать учительницей. Она переживает массу драматических событий. Спустя годы она все же возвращается домой и воссоединяется с Кямраном, который уверяет, что всегда любил только ее одну.