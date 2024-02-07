Меню
О чем сериал "Король огненной охоты"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Король огненной охоты" рассказывает о мире, пораженном новой инфекцией, при которой люди сгорают, если оказываются рядом с огнем. Охотники ищут безопасный огонь, который получают из тел монстров, обитающих в лесах. Главная героиня, девушка по имени Токо, оказывается под нападением монстра, но ее спасает охотник.
Мир, охваченный инфекцией, изменился после войны: земли покрылись густыми лесами, а большинство людей заражены патогеном. Инфекция приводит к тому, что любой контакт с огнем мгновенно приводит к смерти. Но люди нуждаются в тепле для выживания. Единственный способ добыть тепло для зараженных - это охотиться на черных зверей, известных как Духи огня, которые обитают в лесу. Люди вынуждены охотиться на них, чтобы спасти собственные жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Король огненной охоты
Король огненной охоты аниме , фэнтези
2023, Япония
0.0
