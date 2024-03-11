О чем сериал "Изгой 2"?

Наш ответ:

Сюжет 2-го сезона сериала "Изгой" продолжает развивать историю главного персонажа, Жоры, и его семьи.



Жора, продолжая помогать отцу в рыболовецком бизнесе, совместно с ним строит новый дом. В это время его жена Оксана беременна, и они ждут пополнения в семье. Однако семейное счастье находится под угрозой из-за криминальных событий.



Главный антагонист в лице Карины Ягайловой, известной как Баба-Яга, предлагает Оксане участвовать в контрабанде оружия. Но Оксана отказывается от этого предложения, что ставит ее в конфликт с Баба-Ягой. В ответ Баба-Яга объявляет войну не только Оксане, но и всему городку.



В этой обстановке Жоре, бывшему майору, приходится вспомнить свои навыки и опыт оперативной работы. Ему предстоит наказать преступников, восстановить справедливость и вернуть мир и покой своей семье и городу.