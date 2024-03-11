Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Изгой 2"?

О чем сериал "Изгой 2"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сюжет 2-го сезона сериала "Изгой" продолжает развивать историю главного персонажа, Жоры, и его семьи.

Жора, продолжая помогать отцу в рыболовецком бизнесе, совместно с ним строит новый дом. В это время его жена Оксана беременна, и они ждут пополнения в семье. Однако семейное счастье находится под угрозой из-за криминальных событий.

Главный антагонист в лице Карины Ягайловой, известной как Баба-Яга, предлагает Оксане участвовать в контрабанде оружия. Но Оксана отказывается от этого предложения, что ставит ее в конфликт с Баба-Ягой. В ответ Баба-Яга объявляет войну не только Оксане, но и всему городку.

В этой обстановке Жоре, бывшему майору, приходится вспомнить свои навыки и опыт оперативной работы. Ему предстоит наказать преступников, восстановить справедливость и вернуть мир и покой своей семье и городу.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Изгой
Изгой детектив
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше