О чем сериал "Инъекция любви"?

В сериале «Инъекция любви» рассказывается о молодом хирурге Анне Пироговой. Ее мечты и надежды разбиваются вдребезги, когда она внезапно узнает о второй семье своего мужа в самый разгар их медового месяца. Одна из пациенток больницы, оказавшаяся беременной от ее мужа, и ее ближайшая подруга и коллега все это время скрывали правду от нее. Несмотря на уверенность матери, которая утверждает, что ее дочь и Кирилл — идеальная пара, Анна решает уехать к отцу, с которым не виделась уже десять лет.



Переезд в небольшой город лишь усугубляет ее проблемы, вызывая конфликты и недопонимание между Анной и отцом. В процессе решения медицинских проблем своих пациентов Анна неизбежно втягивается в их личные истории, постепенно находя гармонию с собой и окружающим миром.