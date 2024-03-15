О чем сериал "Инъекция любви"?

Меню
Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Инъекция любви» рассказывается о молодом хирурге Анне Пироговой. Ее мечты и надежды разбиваются вдребезги, когда она внезапно узнает о второй семье своего мужа в самый разгар их медового месяца. Одна из пациенток больницы, оказавшаяся беременной от ее мужа, и ее ближайшая подруга и коллега все это время скрывали правду от нее. Несмотря на уверенность матери, которая утверждает, что ее дочь и Кирилл — идеальная пара, Анна решает уехать к отцу, с которым не виделась уже десять лет.

Переезд в небольшой город лишь усугубляет ее проблемы, вызывая конфликты и недопонимание между Анной и отцом. В процессе решения медицинских проблем своих пациентов Анна неизбежно втягивается в их личные истории, постепенно находя гармонию с собой и окружающим миром.

