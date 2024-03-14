Меню
О чем сериал "Гюльчатай, Ради любви"?

О чем сериал "Гюльчатай, Ради любви"?

14 марта 2024
Наш ответ:

Продолжение популярной мелодрамы «Гюльчатай» 2011 года, также выходившей на телеканале «Россия-1».

В жизни Гюльчатай, изысканной восточной красавицы, наконец наступает светлая полоса. Вместе с мужем Витей они воспитывают маленького Сашку и кажется, что их семейное счастье безгранично. Прошло несколько лет после свадьбы Гюльчатай и Вити. Она осуществила свою мечту, став врачом, и теперь работает в больнице. Хотя отношения с коллегами не легки, она радуется возможности помогать людям. Витя, спасатель МЧС, часто уезжает в командировки, но это только укрепляет их отношения.

Жизнь Паши и Жанны, напротив, далека от идиллии. Единственной отрадой для Паши становится общение с Сашкой. Гюльчатай счастлива, что мальчик получает заботу отца, однако размеренная жизнь женщины рушится, когда Паша осознает, что до сих пор ее любит. Он понимает, что сделал неправильный выбор и теперь хочет вернуть возлюбленную.

