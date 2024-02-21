О чем сериал "Экстраординарная"?

Наш ответ:

Сериал "Экстраординарная" происходит в альтернативной вселенной, где каждый человек обладает каким-то сверхспособностями, за исключением главной героини Джен. Её подруга Кэри может слышать голоса умерших, парень Кэри умеет возвращать время назад, а парень, с которым Джен иногда спит, но она не может назвать его парнем, умеет летать.



Джен обращается за помощью в специальную клинику, но услуги там слишком дорогие, а она сама зарабатывает копейки. Она старается, но ничего не получается. Главная проблема Джен в том, что она не уважает и не любит саму себя, и она не осознаёт, что когда кто-то любит её, она относится к этому потребительски. Это касается отношений с Кэри и Кончиком, парнем, который может превращаться в кота и провел так много времени в этой форме, что потерял способность быть человеком.