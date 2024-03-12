О чем сериал «Черное солнце»?

Наш ответ:

«Черное солнце» — это новый криминальный сериал, который дебютировал на стриминговой платформе KION в 2014 году.



Действие разворачивается в Выборге. Капитан полиции Евгений Чагин вместе со своим коллегой отправляется на место происшествия: фермер ночью убил троих преступников, ворвавшихся в его дом. Как оказывается, одним из нападавших был бывший друг детства Чагина. Фермер рассказывает капитану, что сначала не мог достать оружие. После того как он убил двоих, пришлось догонять третьего, который погиб у ворот. Чагин осознает, что его другу могут предъявить обвинение в превышении самообороны, и решает помочь ему.