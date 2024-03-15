О чем сериал "10 дней до весны"?

Наш ответ:

События сериала «10 дней до весны» разворачиваются весной 2014 года, в разгар «Крымской весны», которая изменила жизни миллионов людей по обе стороны. Речь пойдет о простой семье Жилиных. Николай, замкомандир симферопольского «Беркута», посвятивший жизнь защите правопорядка. Его брат Андрей — московский хирург, спасающий человеческие жизни. Их сестра Наталья — преподавательница симферопольской гимназии, с головой ушедшая в искусство.



Родственники давно разъехались по разным городам и странам, но встречаются снова на похоронах отца. Между ними возникает конфликт из-за «родового гнезда», дома, расположенного на берегу моря. Однако события в двух соседних странах заставляют Жилиных забыть о своих разногласиях и обратиться к главному — к семейным ценностям.