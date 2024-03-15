Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "10 дней до весны"?

О чем сериал "10 дней до весны"?

Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

События сериала «10 дней до весны» разворачиваются весной 2014 года, в разгар «Крымской весны», которая изменила жизни миллионов людей по обе стороны. Речь пойдет о простой семье Жилиных. Николай, замкомандир симферопольского «Беркута», посвятивший жизнь защите правопорядка. Его брат Андрей — московский хирург, спасающий человеческие жизни. Их сестра Наталья — преподавательница симферопольской гимназии, с головой ушедшая в искусство.

Родственники давно разъехались по разным городам и странам, но встречаются снова на похоронах отца. Между ними возникает конфликт из-за «родового гнезда», дома, расположенного на берегу моря. Однако события в двух соседних странах заставляют Жилиных забыть о своих разногласиях и обратиться к главному — к семейным ценностям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

10 дней до весны
10 дней до весны детектив, драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше