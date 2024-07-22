Меню
О чем фильм "Большое путешествие вокруг света"?

Олег Скрынько 22 июля 2024 Дата обновления: 22 июля 2024
Наш ответ:

«Большое путешествие: Вокруг света» – российский анимационный полнометражный фильм, продолжающий увлекательные приключения медведя Мик-Мика, зайца Оскара и их друзей.

После двух масштабных приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойной и размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его планы рушатся, когда непутевый аист снова приносит не того ребенка. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие, которое окажется гораздо сложнее, чем предыдущие.

Режиссером и сценаристом третьего фильма франшизы стал Василий Ровенский, который ранее работал над «Большим путешествием» (2019) и «Большим путешествием. Специальная доставка» (2022). Проект был создан на анимационной студии «Лицензионные бренды».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большое путешествие. Вокруг света
Большое путешествие. Вокруг света анимация
2024, Россия
6.0
