О чем фильм "Большое путешествие вокруг света"?

«Большое путешествие: Вокруг света» – российский анимационный полнометражный фильм, продолжающий увлекательные приключения медведя Мик-Мика, зайца Оскара и их друзей.
После двух масштабных приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойной и размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его планы рушатся, когда непутевый аист снова приносит не того ребенка. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие, которое окажется гораздо сложнее, чем предыдущие.
Режиссером и сценаристом третьего фильма франшизы стал Василий Ровенский, который ранее работал над «Большим путешествием» (2019) и «Большим путешествием. Специальная доставка» (2022). Проект был создан на анимационной студии «Лицензионные бренды».
