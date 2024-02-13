Меню
О чем фильм Белгравия: Следующая глава"?

13 февраля 2024
Наш ответ:

"Белгравия: Следующая глава" - продолжение исторического драматического сериала, разворачивающегося в XIX веке. Серия фокусируется на армейском интенданте Джеймсе Тренчарде, который покупает дом в богатом районе Лондона. Много лет назад дочь Джеймса, Софи, влюбилась в наследника богатой аристократической семьи, Эдмунда Белласиса.
Сериал "Белгравия: Следующая глава", созданный Carnival Films для MGM +, является продолжением оригинального сериала "Белгравия" (2020) от Джулиана Феллоуза. Премьера состоялась 14 января 2024 года.
Через 25 лет после событий первого проекта скандалы продолжают преследовать семью. Сюжет развивается в 1871 году, сосредотачиваясь на романе между молодым и привлекательным лордом Фредериком Тренчардом и очаровательной Кларой Данн. После бурных страстей, которые возникли между ними, последовала свадьба. Однако супружеская жизнь оказывается сложной, так как прошлое мужа Клары становится объектом множества проблем, с которыми им приходится столкнуться.

Белгравия: Следующая глава
Белгравия: Следующая глава драма
2024, Великобритания
0.0
