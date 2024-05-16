О чем была 6 серия "Я знаю, кто тебя убил"?

Наш ответ:

Альбина соглашается на условия Германа и звонит Арине. Арина решает выяснить правду о родителях через учительницу Германа и отправляется с Митей в монастырь, где та живет. Учительница рассказывает Арине, что у её отца была сестра Ева.



Арина находит информацию о Еве и её муже Олеге. Они с Митей натыкаются на статью о смерти молодых родителей и похищении их дочери Марины. Арина решает провести тест ДНК, чтобы проверить родство с Германом, и берет зубные щетки из дома, а Митя добывает окурок брата Олега. Перед отправкой биоматериалов она передумывает проверять отца. Учительница дочери Германа звонит ему, и он устанавливает на телефон Арины программу отслеживания.



Митя находит бывшую следовательницу Аню, которая вела дело Ломакиных, и расспрашивает её о тех событиях. Аня понимает, что Митя что-то знает, и просит Мишу собрать о нём информацию. Митя приносит Арине результаты ДНК-теста, и она узнает, что Герман не её биологический отец.



Арина находит у Германа пистолет и вынуждает его рассказать правду о её родителях. Он признаётся, что они не понесли наказания за убийство его сестры, поэтому он хотел наказать их сам, но не смог.