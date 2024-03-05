Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем аниме-сериал "Путешествие к бессмертию"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Путешествие к бессмертию" рассказывает историю молодого парня из простой семьи, который, освоив секреты боевых искусств, достигает бессмертия. По случайным обстоятельствам деревенский парень попадает в небольшую секту, где, несмотря на проблемы и трудности, он сражается с демонами и древними небожителями, одерживая победу. Проходя через свои испытания, герой уверенно движется по пути к бессмертию.

Главный герой, Хань Ли, начинает свой путь как обычный деревенский парень. Родители решают отправить его в школу Скрытых врат, где его ждут вступительные испытания, включая восхождение на гору до обеда. Благодаря находчивости Хань Ли справляется с этим испытанием и становится учеником советника Мо. Он проходит много трудностей, сражается с демонами и небожителями, прежде чем обрести тайны бессмертия.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Путешествие к бессмертию
Путешествие к бессмертию боевик, приключения, аниме , фэнтези
2020, Китай
9.0
