О чем аниме-сериал "Путешествие к бессмертию"?

"Путешествие к бессмертию" рассказывает историю молодого парня из простой семьи, который, освоив секреты боевых искусств, достигает бессмертия. По случайным обстоятельствам деревенский парень попадает в небольшую секту, где, несмотря на проблемы и трудности, он сражается с демонами и древними небожителями, одерживая победу. Проходя через свои испытания, герой уверенно движется по пути к бессмертию.



Главный герой, Хань Ли, начинает свой путь как обычный деревенский парень. Родители решают отправить его в школу Скрытых врат, где его ждут вступительные испытания, включая восхождение на гору до обеда. Благодаря находчивости Хань Ли справляется с этим испытанием и становится учеником советника Мо. Он проходит много трудностей, сражается с демонами и небожителями, прежде чем обрести тайны бессмертия.