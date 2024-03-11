Меню
О чем аниме-сериал "Непризнанный школой владыка демонов!"?

О чем аниме-сериал "Непризнанный школой владыка демонов!"?

Олег Скрынько 11 марта 2024
Наш ответ:

"Непризнанный школой владыка демонов!" - японский аниме-сериал, который был выпущен в 2020 году. Сюжет разворачивается в академии повелителей демонов, где основной целью является поиск реинкарнации Короля Демонов.

Король демонов, Анос, решает сохранить мир между людьми и демонами, создавая магические стены, которые требуют жертв. После перерождения через 2000 лет он обнаруживает, что вражда между демонами и людьми продолжается. Его приглашают на учебу в академию короля демонов, где ищут нового короля. Несмотря на свою силу, Анос сталкивается с тем, что его силу трудно измерить по современным методам, и его считают самым слабым в классе.

Аниме также имеет свою ранобэ-версию, написанную Сю и иллюстрированную Ёсиморо Сидзумой. Аниме-экранизация была выпущена студией Silver Link. В марте 2021 года был анонсирован второй сезон аниме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Непризнанный школой владыка демонов
Непризнанный школой владыка демонов аниме , фэнтези, комедия
2020, Япония
0.0
