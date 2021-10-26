О чем 8-я серия «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В восьмой серии «Игры в кальмара», получившей название «Фронтмен», финалисты – Сон Ги Хун, Кан Се Бек и Чо Сан Ву – в качестве поощрения получают роскошный ужин. Кан скрывает от остальных, что в предыдущем раунде получила серьезное ранение. После ужина Сон и Кан разговаривают по душам и обещают позаботиться о близких друг друга, если кто-то из них не дойдет до финала. Кан теряет сознание, а Чо, воспользовавшись этим, убивает ее. Тем временем полицейский с помощью костюма дайвера выбирается с острова. Он пытается отправить найденные сведения начальнику, но связь слишком слабая. Фронтмен и охранники находят беглеца. Перед тем как выстрелить в него, фронтмен снимает маску.