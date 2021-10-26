Меню
О чем 8-я серия «Игры в кальмара»?

О чем 8-я серия «Игры в кальмара»?

26 октября 2021
Наш ответ:

В восьмой серии «Игры в кальмара», получившей название «Фронтмен», финалисты – Сон Ги Хун, Кан Се Бек и Чо Сан Ву – в качестве поощрения получают роскошный ужин. Кан скрывает от остальных, что в предыдущем раунде получила серьезное ранение. После ужина Сон и Кан разговаривают по душам и обещают позаботиться о близких друг друга, если кто-то из них не дойдет до финала. Кан теряет сознание, а Чо, воспользовавшись этим, убивает ее. Тем временем полицейский с помощью костюма дайвера выбирается с острова. Он пытается отправить найденные сведения начальнику, но связь слишком слабая. Фронтмен и охранники находят беглеца. Перед тем как выстрелить в него, фронтмен снимает маску.

Полицейский узнает в нем своего брата.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
