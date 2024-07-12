Меню
О чем 5 сезон "Элиты"?

Олег Скрынько 12 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

5 сезон "Элиты" — продолжение популярного испанского телесериала о столкновении разных слоев молодежи в элитной испанской школе для старшеклассников.

Как и предыдущие сезоны, пятый посвящен расследованию убийства. В первой же серии мы видим окровавленный труп в бассейне, а затем Саму, который сидит на допросе и признается в убийстве. Из-за такого хитрого хода начинает казаться, что школьник кого-то убил и был пойман. Но мы с тобой уже знаем, что все не так просто, как кажется в первой серии. Сезон полон эмоциональных и сложных любовных отношений между героями. Старые пары сталкиваются с новыми вызовами, а новые романтические связи оказываются на проверке. Персонажи сталкиваются с различными личными и социальными проблемами, такими как сексуальная ориентация, гендерная идентичность, социальное неравенство и давление со стороны родителей и общества.

Сезон полон неожиданных поворотов и напряженных моментов, поддерживая высокий уровень интриги и драматизма, характерный для сериала "Элита".

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Элита
Элита драма, криминал, детектив
2018, США
7.0
