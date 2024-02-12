О чем 3 сезон сериала "Американская история ужасов"?

Наш ответ:

В третьем сезоне сериала "Американская история ужасов" события развиваются спустя 300 лет после трагических событий с салемскими ведьмами, которые привели к повешению около двадцати человек и заключению почти двухсот. Те, кто избежал казни, находятся на грани исчезновения. Внезапные атаки на ведьминое сообщество заставляют группу молодых колдунов отправиться в специальную школу в Новом Орлеане для обучения самообороне. Одна из новеньких, по имени Зои, скрывает некий секрет. Тем временем, с появлением внезапной угрозы в адрес их сообщества, долгое время исчезавшая Верховная ведьма Фиона возвращается, полная решимости защитить ведьминский клан.

В закрытом пансионате для юных ведьм в Новом Орлеане (где обучаются Эмма Робертс, Таисса Фармига, Джэми Брюэр, Габури Сидибе) преподают контроль над сверхспособностями. Старшие ведьмы (Джессика Лэнг, Сара Полсон, Фрэнсис Конрой) вступают в борьбу за власть. Им угрожают не только колдунья-вуду (Анджела Бассетт), но и легендарный маньяк по прозвищу Дровосек из Нового Орлеана (Дэнни Хьюстон).