На чем основан сериал "Лихие"?

Наш ответ:

«Лихие» - одна из главных российских новинок этой осени, режиссером которой выступил культовый постановщик Юрий Быков. В основе криминальной драмы лежит сценарий Олега Маловичко, с которым режиссер уже работал над сериалом «Метод». По словам создателей «Лихих», они вдохновлялись реальными событиями и попытались максимально точно воссоздать эпоху, в которую зарождалась современная Россия.



Девяностые годы, Хабаровский край, суровая тайга. Павел Лиховцев, опытный охотник на медведей, мечтает вырастить из старшего сына настоящего мужчину. Однако с наступлением нестабильных девяностых семейный доход от пасеки резко падает. Сосед Юра предлагает Павлу работу в Хабаровске, где он набирает «своих» для решения дел. В городе идёт жестокая борьба за ресурсы и влияние, несколько банд борются за контроль. Вскоре Павел оказывается втянут в криминальные разборки и вынужден вовлечь туда и сына.