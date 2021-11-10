На чем основан сериал «Игра в кальмара»?

Источником вдохновения при создании сериала «Игра в кальмара» для режиссера Хвана Дон Хека стали японские манги о выживании, такие как «Королевская битва», «Игра лжецов» и «Игровой апокалипсис: Кайдзи». По словам режиссера, он хотел написать историю, которая станет аллегорией на современное капиталистическое общество. Основой сюжета стали корейские детские игры, а ключевой игрой, вынесенной в название, была выбрана игра «Кальмар», популярная в Южной Корее в 1970-х и 1980-х годах.
Также в сериале можно найти отсылки к творчеству Стэнли Кубрика, такие как использование вальса «Голубой Дунай» и манера операторской съемки в некоторых сценах.
