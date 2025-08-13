Меню
На чем основан сериал "Хрустальный"?

На чем основан сериал "Хрустальный"?

13 августа 2025
Наш ответ:

«Хрустальный» — детективный триллер, ставший одной из главных новинок 2021 года.

Сюжет следующий:

Сергей Смирнов, один из лучших московских сыщиков по поимке маньяков, получает приглашение от губернатора расследовать серию похищений и убийств мальчиков в родном Хрустальном. Когда-то он уехал оттуда, пытаясь забыть ужасы детства, но теперь вынужден вернуться. Чтобы поймать преступника, Сергею придётся снова столкнуться со своими давними страхами.

Создатели сериала не пересказывают конкретное уголовное дело, а складывают мрачную мозаику из реальных событий: преступлений в разных городах и личных воспоминаний сценариста Олега Маловичко. В детстве, в 13 лет, он сам едва избежал насилия со стороны отчима, и этот пережитый страх лёг в основу одной из самых жутких сцен.

Название «Хрустальный» тоже не случайно — так теперь называется родной город автора, бывший Красный Луч на юго-востоке Украины. По словам Маловичко, за «чистой» вывеской скрывалась жестокая реальность, и именно это чувство обмана, усиленное темами насилия, предательства и молчания, стало сердцем истории. Сериал — не сухая хроника преступлений, а эмоциональная исповедь.
 

