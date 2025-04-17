На чем основан "Переходный возраст"?

«Переходный возраст» - одна из главных новинок 2025 года. Сюжет сериала не основан на конкретной истории. Сюжет драмы оригинален, но затрагивает актуальные проблемы современного общества.
Напомним сюжет мини-сериала Netflix, завершившегося после четырех эпизодов. Детектив-инспектор Люк Баскомб вместе с напарницей Мишей Франк ранним утром проводят операцию у дома семьи Миллер. По их команде бойцы спецназа начинают штурм и врываются в дом. На глазах у шокированных родителей они арестовывают 13-летнего Джейми, которого застали спящим в своей кровати. Отец мальчика, Эдди, уверен: это какая-то страшная ошибка и намерен выяснить правду. Однако следствие убеждено — именно Джейми причастен к жестокому убийству своей одноклассницы.
