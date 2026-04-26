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«Меня зовут Фарах»: когда продолжение сериала?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Первые два сезона турецкого сериала «Меня зовут Фарах» (Adım Farah) вышли в 2023 году на канале FOX Türkiye: первый — с марта по август, второй — с сентября по декабрь. Всего за оба сезона — 38 серий (27 в первом, 11 во втором).

Что касается третьего сезона — ситуация неоднозначная. Ряд российских источников указывает дату выхода 27 февраля 2025 года, ссылаясь на информацию от турецкого FOX. Однако международные базы данных (TMDB, Dizilah) на апрель 2026 года по-прежнему отмечают сериал как завершённый с двумя сезонами, а официального подтверждения выхода 3-го сезона от канала найти не удалось.

Вывод такой: если вы ждёте продолжение — следите за новостями FOX Türkiye. Пока точной подтверждённой информации о дате выхода нет. Но финал 2-го сезона однозначно оставил пространство для развития истории — так что надежда есть.

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Меня зовут Фарах
Меня зовут Фарах драма, мелодрама
2023, Турция
7.0
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