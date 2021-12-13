Меню
Куда пропала Шукшина в сериале «Московский роман»?

Куда пропала Шукшина в сериале «Московский роман»?

Елена Королева 13 декабря 2021 Дата обновления: 13 декабря 2021
Наш ответ:

Мария Шукшина исполнила в «Московском романе» роль властной и беспринципной Марианны Николаевны Тычкиной. Поскольку действие сериала разворачивается на протяжении трех десятилетий – с 1980-х годов вплоть до наших дней, – некоторые персонажи по разным причинам выбыли из сюжета. В их числе оказалась и Марианна Николаевна, которая, согласно сценарию, умерла. Кстати, кандидатуру Марии Шукшиной на роль Тычкиной предложила режиссер сериала Ольга Субботина, несмотря на то что прежде им ни разу не доводилось работать вместе.

В одном из интервью Шукшина призналась, что получила настоящее удовольствие от съемок в «Московском романе» и от общения с режиссером и коллегами по площадке.

 

Мария Шукшина
Мария Шукшина
