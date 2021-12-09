Меню
Куда пропала Изабелла в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Исчезновение принцессы Изабеллы стало одним из самых загадочных событий сериала. После разговора с Хюррем героиня бесследно исчезает. И хотя в беседе с Ибрагимом султан упоминает о том, что Изабелла отправилась в монастырь, поклонники «Великолепного века» убеждены – принцесса была убита по приказу хасеки. Она видела в испанке серьезную соперницу и не могла отдать ей победу без борьбы. Фанаты сериала считают, что на смерть Изабеллы указывают несколько деталей. Во-первых, вскоре после ее пропажи Хюррем велит раздать в гареме халву – традиционное поминальное угощение. Во-вторых, в разговоре с Ибрагимом султан произносит фразу: «Воды Босфора сегодня особенно ослепительны».

Возможно, что именно в этих водах была утоплена принцесса.

 

