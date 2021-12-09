Куда пропала Хюррем в турецком сериале «Великолепный век»?

По сюжету, героиня стала жертвой интриг Хатидже – сестры султана Сулеймана. Именно по ее приказу Хюррем хитростью выманили из столицы – она получила письмо от якобы заболевшего Селима и немедленно отправляется в путь. По дороге на нее нападают и похищают. Вернувшийся во дворец Сулейман отправляется на поиски жены, однако судьба Хюррем долгое время остается неизвестной. Лишь короткая сцена, в которой зрители видят связанную рыжеволосую женщину, намекает, что хасеки находилась в плену. Похищение Хюррем позволило создателям обыграть замену актрисы.
После третьего сезона Мерьем Узерли покинула проект, в заключительном, четвертом сезоне роль хасеки исполнила Вахиде Перчин.
