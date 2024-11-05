Куда делся ведущий "Сто к одному" Гуревич?

Наш ответ:

Александр Гуревич, бессменный ведущий программы «Сто к одному» более 26 лет, в 2022 году принял решение покинуть телевидение. С 2010 по 2015 год он также был генеральным директором канала «Карусель». В феврале 2022-го Гуревич выразил свою позицию по политическим событиям в стране, что и стало причиной его ухода. Уже в марте он оставил пост ведущего и художественного руководителя шоу, а также уволился из ВГТРК.



Ведущий не дает интервью и не ведет социальные сети, поэтому его местонахождение неизвестно, хотя и раньше Гуревич избегал публичности. Выпусков с его участием хватило вплоть до октября 2022 года, после чего его место занял продюсер Александр Акопов, продолживший работу над передачей.