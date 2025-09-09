Наш ответ:

«Условный мент» — один из самых популярных криминальных сериалов на российском ТВ.

Синопсис гласит:

В Петербург возвращается бывший опер Дмитрий Рыжов, решивший порвать с прошлым и устроиться на обычную работу, и сюда же переводится принципиальная капитан полиции Арина Гордеева. Район контролирует криминальный авторитет Веня Ворон при поддержке продажного участкового. Гордеева бросает вызов преступному миру, и Рыжов, не терпящий несправедливости, становится её союзником, хотя взаимность в чувствах он получает не сразу.

Куда делся Тельцов в сериале «Условный мент»

Капитан полиции Виктор Андреевич Тельцов, участковый Охтинского района и один из центральных антагонистов сериала «Условный мент», предстаёт как коррумпированный полицейский, тесно связанный с криминалом. Его играет Алексей Фокин. Главные враги Тельцова — бывший опер Дмитрий Рыжов и принципиальная капитан Арина Гордеева.

В 26-й серии третьего сезона, «Смерть Тельцова», история героя достигает кульминации. Сюжет связан с серией ограблений ювелирных салонов, организованных Вороном ради давления на ювелира Грассмана. Рыжов становится свидетелем налёта и разрабатывает план разоблачения, но всё идёт не так, и в финале Тельцов погибает.