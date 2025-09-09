Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Куда делся Тельцов в сериале "Условный мент"?

Куда делся Тельцов в сериале "Условный мент"?

Олег Скрынько 9 сентября 2025 Дата обновления: 9 сентября 2025
Наш ответ:

«Условный мент» — один из самых популярных криминальных сериалов на российском ТВ.

Синопсис гласит:

В Петербург возвращается бывший опер Дмитрий Рыжов, решивший порвать с прошлым и устроиться на обычную работу, и сюда же переводится принципиальная капитан полиции Арина Гордеева. Район контролирует криминальный авторитет Веня Ворон при поддержке продажного участкового. Гордеева бросает вызов преступному миру, и Рыжов, не терпящий несправедливости, становится её союзником, хотя взаимность в чувствах он получает не сразу.

Куда делся Тельцов в сериале «Условный мент»

Капитан полиции Виктор Андреевич Тельцов, участковый Охтинского района и один из центральных антагонистов сериала «Условный мент», предстаёт как коррумпированный полицейский, тесно связанный с криминалом. Его играет Алексей Фокин. Главные враги Тельцова — бывший опер Дмитрий Рыжов и принципиальная капитан Арина Гордеева.

В 26-й серии третьего сезона, «Смерть Тельцова», история героя достигает кульминации. Сюжет связан с серией ограблений ювелирных салонов, организованных Вороном ради давления на ювелира Грассмана. Рыжов становится свидетелем налёта и разрабатывает план разоблачения, но всё идёт не так, и в финале Тельцов погибает.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Условный мент
Условный мент драма, боевик, криминал
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше