Куда делся Халис в 3 сезоне «Зимородка»?

Наш ответ:

«Зимородок» — популярный турецкий сериал, полный интриг и сюжетных поворотов. Шоу стартовало в 2022 году и повествует об отношениях между множеством персонажей. Один из них — Халис-ага. Это крупный бизнесмен, возглавляющий семейный ювелирный дом. Он также является дедом Ферита. В третьем сезоне Халис внезапно был выведен из сюжета, так что какое-то время зрители гадали, что же с ним случилось. Позже стало известно, что он в сопровождении своего верного ассистента Латифа отправился в Швецию. Вероятно, там Халис проходит лечение. Согласно имеющимся данным, отсутствие Халиса на экране было связано с тем, что воплотивший его актер отказался сниматься, поскольку ему не понравился сценарий.