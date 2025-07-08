Меню
Куда делся Халис в 3 сезоне «Зимородка»?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 8 июля 2025
Наш ответ:

«Зимородок» — популярный турецкий сериал, полный интриг и сюжетных поворотов. Шоу стартовало в 2022 году и повествует об отношениях между множеством персонажей. Один из них — Халис-ага. Это крупный бизнесмен, возглавляющий семейный ювелирный дом. Он также является дедом Ферита. В третьем сезоне Халис внезапно был выведен из сюжета, так что какое-то время зрители гадали, что же с ним случилось. Позже стало известно, что он в сопровождении своего верного ассистента Латифа отправился в Швецию. Вероятно, там Халис проходит лечение. Согласно имеющимся данным, отсутствие Халиса на экране было связано с тем, что воплотивший его актер отказался сниматься, поскольку ему не понравился сценарий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
