Куда делись близнецы в сериале "Костя - Вера"?

Олег Скрынько 16 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Возвращение культовых ситкомов 2000-х и 2010-х стало настоящим трендом. Мы уже видели возрождение таких хитов, как «Папины дочки», «Счастливы вместе» и «Универ», а теперь пришло время для «Ворониных» — самого популярного российского ситкома всех времен. Новая глава в этой истории носит название «Костя — Вера» и уже успела вызвать бурю обсуждений.

Премьера, состоявшаяся 16 сентября 2024 года, оставила поклонников в недоумении. Самый главный вопрос — куда пропали близнецы? Вместо привычных сыновей Кири и Фили в сериале появляется новая героиня — дочь Люся. Этот сюжетный ход вызывает смущение среди давних поклонников «Ворониных», ведь такие изменения нарушают привычные законы вселенной сериала.

Диана Кудрявцева 18 сентября 2024, 19:02
Кто пишет статью...вы хоть грамотнее будьте.Дочь Люся была у них.А не заменили близнецов не а Люсю.🤷
18 сентября 2024, 19:02 Ответить
Dasha Shabanova 19 сентября 2024, 14:20
Вообще-то дочь Люся у них тоже была,появилась позже. Надо внимательнее смотреть сериалы ,а не гнуть палку если не знаете
19 сентября 2024, 14:20 Ответить
