Куда делась принцесса Изабелла в турецком сериале «Великолепный век»?

Судьба принцессы Изабеллы остается одной из нераскрытых тайн сериала, однако многочисленные теории поклонников сводятся к одному: девушку убили. Хюррем, видевшая в Изабелле серьезную соперницу, не могла оставить это просто так. Поэтому она приказала утопить несчастную в водах Босфора. По мнению зрителей, на то, что принцесса мертва по приказу Хюррем, указывает халва, которую по приказу хасеки раздавали во дворце после исчезновения Изабеллы – в восточной культуре этой сладостью принято поминать усопших. А еще фраза Сулеймана, оброненная якобы вскользь, но обладающая скрытым смыслом.
В беседе с Ибрагимом султан говорит: «Воды Босфора сегодня особенно ослепительны», возможно, подразумевая, что в этих водах встретила смерть прекрасная Изабелла.
