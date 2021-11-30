Куда делась Мария в турецком сериале «Великолепный век»?

Лучшая подруга Хюррем, Мария, получившая мусульманское имя Гюльнихаль, после покушения осталась жива и вышла замуж за вдовца. Зрители попрощались с героиней в первом сезоне, так как создатели не планировали в следующих сезонах возвращаться к прошлому Хюррем. Роль Марии исполнила турецкая актриса Бурджу Туна. Это была ее первая серьезная работа на экране, ранее Бурджу исполнила лишь маленькую роль в фильме «Мое мороженое – чистые сливки». После съемок в «Великолепном веке» карьера актрисы стала развиваться интенсивнее: так, например, она появилась в роли Суны в популярном сериале «Черно-белая любовь».
Но все же львиную долю своего времени Бурджу посвящает работе в театре, а не съемкам в кино.
