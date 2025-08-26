Меню
Куда делась Лена из сериала «Букины»?

Олег Скрынько 26 августа 2025 Дата обновления: 26 августа 2025
Наш ответ:

«Букины» — российский комедийный сериал, представляющий собой продолжение ситкома «Счастливы вместе» (2006–2013). «Букины» стартовали в 2013 году. На данный момент проект насчитывает два сезона?

Почему в «Букиных» нет Лены?

Одним из главных персонажей серила «Счастливы вместе» была Лена Полено, соседка Гены, Даши и их детей. К сожалению, в продолжении Лена не фигурирует. По сюжету ее отсутствие объясняется тем, что она устала от выходок своего мужа Толика и ушла. В реальности же продюсеры «Букиных» решили не приглашать в актерский состав актрису Юлию Захарову. В сети ходят сплетни, что причиной тому послужила эксцентричность Захаровой и ее проблемы с алкоголем. Впрочем, также есть информация, что Захарова попросту предпочитает непубличный образ жизни, сосредоточившись на работе в театре.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Юлия Захарова
Юлия Захарова
Yulia Sergeevna Zacharova

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Букины
Букины комедия
2023, Россия
7.0
Счастливы вместе
Счастливы вместе комедия
2006, Россия
0.0
