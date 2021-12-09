Куда делась Хатидже в турецком сериале «Великолепный век»?

Наш ответ:

Сестра султана Сулеймана покончила с собой в 102-й серии (39-й серии 3-го сезона). Она подстроила похищение Хюррем и сама рассказала брату, что сделала это из мести за смерть Ибрагима-паши. Хатидже поклялась, что так же, как и у ее мужа, у Хюррем не будет могилы, а затем приняла яд. Важно помнить, что исчезновение Хюррем и смерть Хатидже от отравления являются художественным вымыслом – в исторических источниках нет никаких сведений об этих событиях.