Кто злодей в сериале «Последний богатырь. Наследие»?

Олег Скрынько 18 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Последний богатырь. Наследие» — многосерийное продолжение сказочной кинотрилогии «Последний богатырь». Действие сериала разворачивается спустя двадцать лет после событий, показанных в оригинальных фильмах. Проживающему в волшебной стране Белогорье витязю Ивану Муромцу уже 50 лет. Вместе с любимой женой Василисой Премудрой он вырастил двух дочерей — могучую богатырку Марью и начинающую чародейку Софию. Спокойной жизни в Белогорье приходит конец, когда туда прибывает коварный колдун Северин — именно он выступает антагонистом. В число злодеев также входят Зеркальце и Соловей-разбойник.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
