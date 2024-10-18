Кто злодей в сериале «Последний богатырь. Наследие»?

«Последний богатырь. Наследие» — многосерийное продолжение сказочной кинотрилогии «Последний богатырь». Действие сериала разворачивается спустя двадцать лет после событий, показанных в оригинальных фильмах. Проживающему в волшебной стране Белогорье витязю Ивану Муромцу уже 50 лет. Вместе с любимой женой Василисой Премудрой он вырастил двух дочерей — могучую богатырку Марью и начинающую чародейку Софию. Спокойной жизни в Белогорье приходит конец, когда туда прибывает коварный колдун Северин — именно он выступает антагонистом. В число злодеев также входят Зеркальце и Соловей-разбойник.
