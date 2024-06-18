Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто жюри в шоу "ВИА Суперстар"?

Кто жюри в шоу "ВИА Суперстар"?

Олег Скрынько 18 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В новом проекте "ВИА Суперстар", уже успевшем полюбиться русскоязычной аудитории, участвуют восемь музыкальных коллективов, которые достигли популярности в период с 80-х до начала нулевых. Они соревнуются за звание "суперзвезд". В роли жюри выступают телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.

Каждый выпуск новой программы посвящён определённой теме. Оценочная система аналогична оригинальному проекту: "огонь" от жюри приносит два балла, "фейерверк" — один балл, а "пшик" — ноль. В финале участники представят свои новые композиции, соперничая за победу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

ВИА Суперстар!
ВИА Суперстар! телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше