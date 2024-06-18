Кто жюри в шоу "ВИА Суперстар"?

В новом проекте "ВИА Суперстар", уже успевшем полюбиться русскоязычной аудитории, участвуют восемь музыкальных коллективов, которые достигли популярности в период с 80-х до начала нулевых. Они соревнуются за звание "суперзвезд". В роли жюри выступают телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, а также певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.
Каждый выпуск новой программы посвящён определённой теме. Оценочная система аналогична оригинальному проекту: "огонь" от жюри приносит два балла, "фейерверк" — один балл, а "пшик" — ноль. В финале участники представят свои новые композиции, соперничая за победу.
