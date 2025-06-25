Кто жюри в шоу "Поймай меня если сможешь"?

Наш ответ:

«Поймай меня если сможешь» - развлекательное российское шоу, которое выходит на телеэкраны с 2024 года. В числе жюри такие известные люди, как Лариса Долина, Александр Буйнов, Надежда Бабкина и Александр ST Степанов. Между тем ведущий шоу - Владимир Маркони, знакомый российской публике по другим телепроектам.



В 2025 году юбимое музыкальное шоу возвращается с новым сезоном, где 18 участников из разных городов будут вводить в заблуждение команду из четырёх звёзд, убеждая их в своих вокальных талантах. При помощи тренеров обычные люди научатся искусно имитировать пение под фонограмму, в то время как профессионалам предстоит разгадать, кто из выступающих действительно умеет петь, а кто лишь мастерски притворяется. Зрителей ждут захватывающие музыкальные номера, любимые хиты и напряжённая борьба за главный приз - миллион рублей, который может достаться даже тем, кто не обладает выдающимися вокальными данными, но сумеет переиграть звёздное жюри своей артистичностью и хитроумной игрой. Всё это делает шоу непредсказуемым и увлекательным, ведь чётких критериев для распознавания обмана не существует, что подтвердил и первый сезон проекта.