Кто заберет деньги в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Победителем и обладателем 45,5 миллиарда вон стал главный герой сериала – Сон Ги Хун. Однако после возвращения с острова герой не торопится распорядиться доставшимся ему богатством – он снимает с банковской карты, на которой лежит выигрыш, всего 10 тысяч вон. Дома Ги Хун обнаруживает свою мать, которая, по всей видимости, скончалась. На протяжении следующего года он вообще не прикасается к выигранным деньгам, предпочитая, как раньше, занимать средства на жизнь у знакомых. После разговора с О Иль Намом герой исполняет обещание, данное Кан Се Бек, – находит ее брата и отдает его под опеку матери Чхо.

Также Сон оставляет им чемодан, набитый деньгами, – в нем лежит половина его выигрыша. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
