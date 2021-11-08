Кто заберет деньги в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Победителем и обладателем 45,5 миллиарда вон стал главный герой сериала – Сон Ги Хун. Однако после возвращения с острова герой не торопится распорядиться доставшимся ему богатством – он снимает с банковской карты, на которой лежит выигрыш, всего 10 тысяч вон. Дома Ги Хун обнаруживает свою мать, которая, по всей видимости, скончалась. На протяжении следующего года он вообще не прикасается к выигранным деньгам, предпочитая, как раньше, занимать средства на жизнь у знакомых. После разговора с О Иль Намом герой исполняет обещание, данное Кан Се Бек, – находит ее брата и отдает его под опеку матери Чхо.